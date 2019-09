Tartlaste reis 65. aasta motikal Marokosse nõudis teel kolme kapitaalremonti

Algselt oli neil plaan mootorrattaga Austraaliasse jõuda. "Selle me jätsime ära, sest me saime mõlemad vahepeal päris head töökohad ja minul tuli ülikool vahele jne," rääkis Kaia Päss. Ta tõdes, et nad tõesti mõtlesid vana Urali mootorrattaga Austraaliasse välja sõita.

Mõte Marokosse sõita tuli üleöö, märkis Janari Zirk. "Pikutasime õhtul voodis ja lihtsalt tuli selline idee, et nüüd peaks minema." Urali mootorratast ei saanud nad niisama, vaid see on Zirki sõnul ikkagi ehitatud kahe aasta vältel.

Zirki eriala kutsekooli õpetajana on autotehnikute väljaõpetamine. "Selle mootorratta puhul on iga sõlm enda kokku pandud ja ümber ehitatud. Minu jaoks on see lihtne." Ta märkis, et kuigi tal on ka Lääne mootorratas, on Vene oma põnevam. Kiirtee peal võttis mootorratas koos reisivarustusega välja kiiruse 110 km/h. "Tavaline kiirus jäi 80 kanti keskmiselt."

"Mägedes läks ikka väga vaevaliselt," tõdes Päss. "Lasimegi 30–40 seal sinka-vonka seal edasi-tagasi." Ta märkis, et tüdimust peale ei tulnud, aga selg sai päris palju põrutada. "Vahepeal oli üsna ebameeldiv ja valus olla seal. Aga noh, seiklus."

Kõige enam närvikõdi pakkuvam hetk oli Pässi sõnul see, kui nad Marokos jõudsid laeva pealt maha ja tolliametnikud nendega rääkima tulid. "Selgus, et meil on midagi jäänud laevas vormistamata, mis tulnuks ära teha, et passi templid sisse saada. Kõik meie seljakotid, kõik varandus jäid ametnike juurde ja me ise pidime praami tagasi jooksma."

"Mul oli kogu aeg selline tunne, et nüüd see praam paneb luugid kinni ja sõidab uuesti minema ning kogu meie raha ja kõik on seal. Aga õnneks me saime viimasel hetkel kätte ühe politseiametniku, kes oli tüdinud ja tahtis väga ära minna ja saime paberid korda," lisas Päss.

Zirk tunnistas, et kõige suuremad intsidendid olid ikkagi seotud katkise mootoriga. "Tee ääres nägi kõik selle mootorratta ümber välja enam-vähem nagu prügila. Kõik oli tükkideks võetud."

"Kolm kapitaalremonti mootorile," lisas Päss ja tunnistas, et varuosad, mida nad külgkorvis hoidsid, ei läinudki enamuses kasutusse, sest katki läks kõik see, mis ei pidanud katki minema.

Maroko kohta märkis Zirk, et seal ei olnud eriti turvaline sõita, kuna keegi suunda ei näidanud ja ühtegi maha tõmmatud joont ei järginud. "Kõik sõitsid kogu aeg ette."

Reis läks neil kokku maksma üle 6000 euro.