Videosketš: nublu, NOËP ja Kristel Aaslaid kutsuvad Maailmakoristuspäevale

"Olen enda tarbimist vähendanud, sealhulgas üritanud vältida ühekordsete plasttoodete kasutamist, sorteerinud prügi ja püüdnud nende väikeste tarbimisharjumuste suunas ka teiste inimeste tähelepanu juhtida," rääkis NOËP ehk Andres Kõpper.

"Kui selliste ettevõtmistega meie väike Eesti kas või natukene puhtamaks saab, oleme me õigel teel. Noored on uute teadmiste ja harjumuste suhtes reeglina vastuvõtlikumad kui vanem generatsioon, mistõttu on kõige mõistlikum uue mõtteviisi juurutamiseks läheneda just neile," tõdes nublu.

Kristel Aaslaid sõnas, et kuigi meie planeedil on praegu veel palju kauneid paiku, siis meie mõtlematuse ja ahnuse tõttu on see kiirelt kadumas. "Ei ole vaja olla täiuslik, on vaja kuskilt pihta hakata."

"On selge, et me ei saa enam niimoodi edasi elada, nagu me seni oleme elanud. Aga maailma ei saa muuta sellest vaid rääkides. Ja see, et muutus tuleb, on fakt. Samuti on ülimalt loogiline, et muutust veavad eest noored," sõnas Maailmakoristuse eestvedaja Mart Normet.

Eraldi auhinna panevad muusikud koos välja ühele koolile, kes loositakse välja pärast Maailmakoristust. Nimelt astub kolmik võitjakoolis esimest korda üles ühiskontserdiga.