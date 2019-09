Mis ei ole jõudnud kunagi peaministri huulte vahele?

Vikerraadio saade "Stuudios on peaminister" võttis viimastel minutitel ootamatult humoorika pöörde. Kuulajad said teada, et peaminister Jüri Ratase huulte vahele pole kunagi jõudnud põlev sigaret, kuid pahesid tal siiski on.

Nüüd jääb üle vaid välja selgitada, kas ja kui jah, siis miks on peaministri huulte vahele jõudnud mittepõlev suits.

Saatejuht Mirko Ojakivi: Härra peaminister, kas te olete suitsetama hakanud?

Jüri Ratas: Minu huulte vahele pole kunagi põlev suits jõudnud ja ma loodan, et ei jõua ka.

Mirko Ojakivi: Aga jooma või valetama?

Jüri Ratas: Miks te seda küsite?

Mirko Ojakivi: Ma ei tea, ma küsin.

Jüri Ratas: Ei.

Mirko Ojakivi: Vastates riigikogus kunagise võitluskaaslase Raimond Kaljulaidi küsimusele, siis ütlesite, et olete paheline. Mis on teie pahed?

Jüri Ratas: Ei jõua õigeks ajaks alati koosolekutele. Kindlasti peaksin rohkem oma lastega tegelema. Peaks enda eest rohkem hoolitsema - jooksmas käima. Nii et neid pahesid on küll ja veel.