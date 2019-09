Video: bändisärgipäevast võtsid osa sajad inimesed

"Raadio 2 neljas iga-aastane bändisärgipäev kulges väga lahedas muusikakokteilis, sest minu kuuetunnise bändisärgipäeva-jukeboxi panid ju kokku kõik need sajad inimesed, kes sotsiaalmeediasse oma särkide pilte postitasid," sõnas Maarja Merivoo-Parro ja lisas, et ta sai üle pika aja eetris mängida nii death metal'it kui Spice Girlsi.

Merivoo-Parro sõnul on piiri tagant on saabunud sõnumid, et bändisärgipäev on ka mujal muusikarahvale oluliseks elu osaks saanud. "Järgmisel aastal on esimene pooljuubel ehk siis viies bändisärgipäev, tundub, et ettevõtmisest on saanud traditsioon ja põnev on jälgida, kuidas ta järgmisel aastal kaela kannab."

Artistide särke kandes kutsub Raadio 2 üles toetama muusikuid ja väärtustama loomemajandust. R2 korraldab ka detsembris taas ka bändisärgilaada, kus kõik huvilised saavad soetada enda uue särgi, mida järgmisel bändisärgipäeval kanda.