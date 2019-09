Galerii: Printsess Charlotte alustas kooliteed

Charlotte sammus vanemate Catherine'i ja Williami ning vanema venna George'i kõrval Thomas's Battersea algkooli, kandes seljas tumesinist koolivormi, vahendas Independent.

Prints George on samas koolis käinud juba 2017. aastast, 2. mail nelja-aastaseks saanud Charlotte sai kooliteed alustada sellest sügisest.

Kensingtoni Palee tegi pidulikust sündmusest ülekande Twitteris:

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas's Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️???????? pic.twitter.com/8l63WEjzcw