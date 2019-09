Koolielu gümnasisti pilgu läbi: kool arendab väga hästi sotsiaalset poolt

Gustav Adolfi gümnaasiumi 11. klassi õpilane Britt-Lauren Oltsmann rääkis alanud kooliaastast õpilase pilgu läbi ning tõdes, et kuigi suvepuhkus on mõnus, on ka koolirutiinil omad võlud.

"Hetkel on rõõmus meeleolu, sest väga tore on näha sõpru üle pika aja. Samuti on tehtud kooli poolt kõik, et oleks suvelt üleminek sujuvam. Meil on esimesed koolipäevad pigem lihtsamad, selline sisseelamismeeleolu," kirjeldas Oltsmann esimest koolinädalat "Vikerhommikus".

Ta tunnistas, et pigem tahaks edasi suvelainel olla, aga ka koolil on omad eelised. "Tegelikult ma väga igatsen seda rutiini, et mul on kindel rutiin - käin koolis ja käin trennis," ütles Oltsmann, et nii pakub vaba aeg rohkem ootusärevust.

Koolis on Oltsmann pigem aktiivne ning uudishimulik. "Tihti, kui läheb mõne teema seletamiseks, siis vahel kui mul tekib huvi, tahan keskenduda sellele sügavuti ja uurin ise juurde," lausus ta. "Mulle meeldib erinevaid üritusi korraldada, kui on vaja klassisiseseid reise või väljaminekuid korraldada, olen alati abis. Lisaks olen ka oma kooli moeshow üks peakorraldajatest, see võtab alati väga suure osa minu kooliajast," lisas ta.

Suurt tuge annavad koolielus õpetajad. "Ma isiklikult ei ole olnud keskkonnas, kus õpilased kiusavad õpetajat, ma usun, et õpetaja peab ikka midagi väga ebainimlikku selleks tegema. Ma ei usu, et see on väga aktuaalne, vähemalt minu silmis. Üldiselt ikkagi austatakse ja õpetajad on hästi toetavad," tõdes Oltsmann.

Oltsmann tunnistas, et kuigi aeg oleks juba ülikoolile mõelda, siis väga paljud ei tea, mida nad tulevikus edasi tahavad teha. Oltsmann ise tunneb, et tahaks pigem reaalteadustele pühenduda, näiteks programmeerimisele.

Selles, et kool valmistab õpilasi eluks ette, Oltsmann kindel ei ole. "Ma pigem kaldun ütlema, et ei, küll aga suur osa, mis eluks on vaja, on see, et inimsuhteid hoida ja kuidas erinevate inimestega hakkama saada, seda kool väga hästi õpetab, pigem sotsiaalne pool," arutles ta.