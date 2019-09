Lugu "Virgho" on inspireeritud Alexandra elust Neitsina USA-s New Yorkis, kuhu 16-aastasena üksi kolimine pani neiu igati proovile. Majorlilkween jutustab oma loo vabaks laskmisest ja lõbutsemisest ühes linna kõige ikoonilisemas paigas Coney Island'il. "Kirjutasin selle loo olles pikalt pausideta töötanud ja vajasin hädasti lihtsalt nn juhtme seinast välja tõmbamist ja üht vahetut lõbusat õhtut oma sõbrannadega. Loo beat tuli mulle jalutades pähe kui olin õhtul teel metroojaama ja märkasin, kuidas koheselt muutusid ka mu kõnnak, kehahoid ja kogu enesetunne. Kõik oli tunduvalt kirkamates värvides. Tantsisin kogu öö ja unustasin kõik muu, tundsin, et olen võitmatu," avas Majorlilkween singli sünniloo.

Video võtab kokku selle tüdrukutega lõbutsemise õhtu emotsioonid ja näitab New Yorki imelist mitmekesisust. Maailmakodaniku Alexandra jaoks võrdub suurlinn vabadusega. "See on linn, kus võid olla, kes iganes soovid, olla kellega soovid ja kus soovid. Loodan, et kõik, kes "Virghot" kuulavad, unustavad kolmeks minutiks oma argipäeva ja tunnevad end kõige ilusamatena nii seest kui väljast," lausus ta.

Majorlilkweeniga uuel singlil kaasa tegeva USA modelli Jarline'i jaoks kannab see video väga tugevat naiseliku iseseisvuse sõnumit. "See ei näita vaid naisi koos lõbusalt aega veetmas, vaid see lugu on läbi imbunud iseenda bossiks olemisest ja oma karjääri ning intiimelu kontrollimisest," arutles ta.

Videos näeb Alexandra seljas Eesti brändidest Riina Põldroosi (Embassy of Fashion) ja Riina Laanetu (La Famiglia Couture) loomingut segatuna tuntud moenimedega nagu Gucci, Louis Vuitton, MSGM, Sies Marjan jt. Samuti ei puudu moeteemad ka tema enda kirjutatud räpi lüürikast.

New Yorkis resideeriva Majorlilkweeni tegemistele saab kaasa elada Instagrami ja Fashion TV vahendusel, sest kohe-kohe on algamas New York Fashion Week, kus neiu modellina lavalaudu kaunistab.