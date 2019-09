Galerii: Esilinastus Andres Puustusmaa uus film "Kohtunik"

Puustusmaa ("Punane elavhõbe", "18-14", "Rohelised kassid") kirjutatud ja lavastatud film jutustab loo kohtunikust (Mait Malmsten), kes esindab kohtusaalis seadust ja reegleid, kuid tema enda eraelus puudub igasugune kord. Kui ta oma järjekordsel kohtuistungil määrab pikaajalise vanglakaristuse naisele, hakkab süüdimõistetud naise vend (Märt Avandi) teda jälitama. Meeste vahel tekkinud konflikti tõttu saab aga õigusemõistjast endast kurjategija. Kohtumõistmise hirmus põgenedes satub peategelane kokku eriskummaliste inimeste ja koomiliste situatsioonidega.

Filmi kõrvalosades teevad kaasa Jaan Rekkor, Lee Trei, Kaie Mihkelson ja Sakari Kuosmanen. Filmi operaator on Andrey Kulpin, monteerija Andreas Lenk, helirežisöör Indrek Soe ning režissööri assistent Anti Reinthal. Filmi muusika on loonud Priit Pajusaar. "Kohtuniku" produtsent on Katerina Monastyrskaya.

"Kohtunik'' linastub kinodes üle Eesti 6. septembrist.