Altpoolt kaela halvatud Allar leiab rõõmu joonistamisest

Homme on rahvusvaheline suu ja jalaga maalivate kunstnike päev. Kaelast altpoolt halvatud Allar Tael on üks neist, kes leidis maalimises elule uue mõtte.

Allar elas 14 aastat tagasi üle autoavarii ning kaotas altpoolt kaela liikumisvõime. "Ma murdsin oma kaela ära, mu käed ei liigu ja keha on üldse null," kirjeldas mees ETV saates "Ringvaade".

Õnnetuse järel hakkas Allar kirjutama ning mõistes, et tal ei ole sellel alal suurt talenti, proovis ta joonistamises kätt. "Ma ei tea, kas see oli mu sõprade viisakus, aga nad kiitsid, et jube hästi teed," naeris Allar.

Allari pildid valmivad lamades ning pliiatsit liigutab mees suuga. Selleks, et suuga joonistamine oleks lihtsam, on kõikide tema pliiatsite taga spaatlid. "Kuna ma olen halb joonistaja, pean ma palju kustutama," viskas Allar nalja, miks tal ka suur kustutuskummide varu olemas on.

Joonistamist alustab Allar alati plaaniga ning tema pildid valmivad lamades. "Üle kahe tunni ma päevas väga ei joonista, see on lihtsalt kaelale väga väsitav," tõdes mees. Ühe joonistuse valmimine võtab Allaril umbes 50 tundi.

Ühel päeval tahaks Allar ka maalimist proovida, kuid esimese sammuna tahaks ta näha oma pilte kaartidel või kalendrites. Mehe sõnul on oluline end pidevalt täiendada, mistõttu on Allar töötanud läbi ka mitmeid kunstiraamatuid.