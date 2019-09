Romi Hasa üle pika aja taas raadioeetris: kõik läks üllatavalt sujuvalt

"Kõik läks üllatavalt sujuvalt. Raadio otse-eetri juurde käib see, et on väikesi ootamatusi, meil olid need tehnilist laadi, aga ma arvan, et see ainult lisab saatejuhtidele erksust ja ärkvelolekut," kirjeldas Hasa oma kogemust üle pika aja tagasi raadios ETV saates "Ringvaade".

Aastaid Soomes elanud Hasa kolis üle pika aja tagasi Eestisse ja seda suuresti oma abikaasa Petteri Hasa juhtimisel. "Kuna meie pere on kahekultuurne, minu abikaasa on soomlane, siis sellises peres on alati dilemma, et kummas riigis peaks elama," ütles Hasa, et Eestisse kolimise otsus ei olnud midagi ekstreemset.

Hasa lapsed on 10-, 12- ja 13-aastased ning neid pikalt veenma ei pidanud, sest Eesti ei olnud kellelegi neist võõras. Samuti oskavad lapsed hästi rääkida eesti keelt.

"Ma tegelikult tulin ikkagi tagasi kohta, kus mul on väga palju vanu kolleege ja sõpru. Praktiliselt iga päev on olukordi, kasvõi meie lähima toidupoe puuviljaosakonnas, kus kohtad jälle mõnd vana tuttavat," ütles Hasa.