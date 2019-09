Andres Karu on vallutanud kõigi Euroopa riikide kõrgeimad tipud

Karu alistas esimese eestlasena kõigi Euroopa riikide kõrgeimad tipud. Kui ligipääsetavuse osas oli kõige keerulisem 75-meetrine Vatikani mäetipp, siis tehniliselt oli keerukaim Šveitsi mäetipp Dufourspitze. "Seal tuleb ka köietööd teha ja teises köie otsas peab olema inimene, keda sa usaldad," ütles Karu ETV saates "Ringvaade".

Karu meenutas, et hobi sai tõuke ühest teisest mägironijast, kes käis kunagi Eestis Munamäge vallutamas. "Üks 2000. esimene pool oli see, kus ma otsustasin, et võiks teha. Ma vaatasin, et 4-5 tükki oli tehtud," ütles Karu, et oli toona käinud Eesti, Poola ja Norra mäetippudes.

Oma rännakute jooksul on Karu ka ohtudega pidanud silmitsi seisma. 2006. aastal sattus mees Venemaal ronides kivilaviini ette ja pidi mõned päevad haiglas veetma.

Karu sõnul pole ükski mägi talle pettumust valmistanud, kuigi Moldova kõrgeim tipp on 430 meetri kõrgusel asuv põld. Islandil seisis Karu mõne kilomeetri kaugusel purskavast vulkaanist. "Euroopas on enamikus hästi märgistatud ja lihtsasti leitavad," ütles Karu, et kõrgeimate tippude leidmine pole talle raskusi valmistanud.