Austraalia osaleb ka järgmise aasta Eurovisioonil

Euroopa mõjukaim televisiooni, raadio ja digitaalmeedia festival Prix Europa 2019 avalikustas kandidaadid tänavustele auhindadele. Lavastuslike telesarjade lõppvalikusse on jõudnud ETV sari "Pank" ja kuuldemängude kategoorias on esindatud Raadioteatri kuuldemäng "Must luik".