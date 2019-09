Mihkel Kärmase ere mälestus ETV-st: "Pealtnägija" aitas politseil mõrva lahendada

"Oli 10. september 2003, mis oli samuti juhuslikult kolmapäev, kui Otepää lähistelt teeäärsest kraavist leiti ühe keskealise mehe surnukeha. Politsei uuris seda asja ja leidis, et kadunuke hukkus õnnetuse tagajärjel, et kukkus jalapealt, lõi pea vastu kivi ära ja suri," meenutas Kärmas.

Otepääl elas aga üks innukas proua, kes ütles, et hukkumisele eelnenud päeval nägi ta, kuidas üks kohalik metsaärikas ja politseinik tirisid kadunukese koos autosse. "See Otepää Miss Marple käis ja rääkis seda kohalikus politseis ja seal ta naerdi välja, ei usutud. Seda enam, et ta süüdistas üht politseinikku," meenutas Kärmas.

Kui proua "Pealtnägija" poole pöördus, otsustas saatetiim asja uurida ja lasi loo eetrisse. "Tuligi välja, et tädil oli õigus ja lõpuks mõisteti selles asjas süüdi üks kohalik metsaärimees ja üks kohalik politseinik," ütles Kärmas.

Kärmas ütles, et see lugu tõi hästi esile, kui oluline on selliste ajakirjanduslike lugude puhul vaatajate tagasiside ning tõestas, et uuriv ajakirjandus on oluline osa ühiskonna parandamisel.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.