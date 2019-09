Kärmas "Pealtnägija" avasaate liigutavaimast loost: tuli pidada valusaid läbirääkimisi

Pireti juhtimisel jõuab avasaates eetrisse liigutav lugu Eesti tuntud inimestest, kes kannatasid aastaid koolikiusamise käes. "Kool algas, kahjuks on nii, et koolikiusamine ei taha ära kaduda. Aeg läheb edasi ja sellega üha rohkem tegeletakse, aga ta jätkuvalt eksisteerib," ütles Järvis-Milder ETV saates "Terevisioon".

Kärmas tunnistas, et kõigi tänase loo osapooltega tuli pidada valusaid ja heitlikke läbirääkimisi. "Need ongi väga isiklikud lood ja ikkagi valusad mälestused, see võtab parajalt julgust, et tulla ja seda kõigiga jagada. Lõpuks tulid kõik hea eesmärgi nimel, et seda teemat taas fookusesse tõsta," lisas Järvis-Milder. Oma loo räägivad teiste seas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, lauljad Kerli Kõiv, Elina Nechayeva ja Sissi NyliaBenita.

Lisaks toob Anna Pihl avasaates päevavalgele, et Eestisse on paigutatud alaliselt USA eriüksus ja Kristjan Pihli lugu räägib, kuidas legendaarsed purjetamiskaksikud Toomas ja Tõnu Tõniste teevad comebacki.

Kärmas tunnistas, et hooaja alguses on olnud toimetuses positiivne peavalu, milline lugu esimesena välja käia. "Püüame ikkagi alustada särtsakalt nagu kõik," ütles Kärmas, et tulemas on tugev saade.

"Pealtnägija" alustab ETV-s uut hooaega 4. septembril kell 20.05.