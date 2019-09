Raadio 2 õhtune vöönd tuleb sügishooajal reggae ja Briti tantsumuusikaga

"Dubshack"

Dubshack on Eesti vanim dubstep'i pidudesari. Slin, Pats, Bisweed ja nende külalised võtavad eetri üle, et edastada eeskujulikke värinaid. Märksõnadeks on dubstep, grime, UK garage ja muud bassirohked Briti muusikastiilid.

Avasaade on eetris 10. septembril kell 23.00, edaspidi eetris üle nädala teisipäeviti.

"Table Grapes"

DJ Tapes ujutab Sind oma helide meres, plätserdab madalates lompides ja sukeldub süvikuisse tutvustamaks oma muusikaliste huvide erinevaid tahke. Oota ootamatut… ja ära imesta, kui kõlab reggae.

Avasaade on eetris 21. septembril kell 21.00, edaspidi eetris kord kuus laupäeviti.

"Electro Boogie"

Kui Eestis oleks technominister, siis see oleks DJ Punch. Väsimatu eklektilise elektroonilise tantsumuusika kollektsionäär ning peokorraldaja, aga eelkõige fantastiline DJ, kes nimetab oma saate märksõnadedeks electro, acid, dub ja techno.

Avasaade on eetris 7. septembril kell 22.00, edaspidi eetris üle nädala laupäeviti.

"Garaaž"

Kaspar Viilup lükkab garaažiuksed lahti ja laseb sisse Briti tantsumuusika uued ja vanad tuuled. Kui tants lõpeb, siis murrab sisse ka veidram bassimuusika, krõbedam RnB ja grime.

Avasaade on eetris 28. septembril 21.00, edaspidi eetris kord kuus.

Lisaks uutele saadele liituvad juba tuttavate saadetega värsked tegijad: "Grindtape" võtab kampa DJ-duo Imaginary Friends ning "Hard Feeleriga" liitub Ellen Vene.