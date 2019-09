Tuntud eestlased toovad "Pealtnägija" avasaates vaatajateni valusa saladuse

Mis on see trauma, mis on keskeltläbi igal viiendal noorel, selgub "Pealtnägija" avasaates, kui Kerli Kõiv, Mihhail Kõlvart, Elina Nechayeva, Mart Sander ja mitmed teised edukad ning nimekad eestlased avavad end kolmapäeval ETV eetris.

"Pealtnägija" alustab ETV-s uut hooaega 4. septembril kell 20.05.