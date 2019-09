Victor Crone täitis lubaduse ja tegi langevarjuhüppe

Mäletatavasti lubas Victor Crone märtsikuus, et kui ta Eesti Laulu võidab, siis teeb ta langevarjuhüppe. See päev, mil tal hüppama tuli minna, jõudis nüüd kätte.

"Kas tõesti ütlesin seda? Aga eks peab elus ikka uusi asju proovima," märkis Crone "Ringvaatele". Ta lisas, et kuigi langevarjuga hüppamine on veidi sunnitud, usub ta, et on õnnelik, kui selle ära teeb. Sõbrad, kes on juba langevarjuga hüpanud, ütlesid talle, et see võtab närvid läbi. "Aga tagasi maa peale jõudes saad tõsise adrenaliinilaksu. Püüan rohkem mõelda adrenaliinilaksule kui seal üleval olemisele."

Ta tunnistas, et tegi vea ja guugeldas enne langevarjuhüppe kohta. "See tundub üsna ohutu. Instruktor tuleb kaasa, ta paistab päris rahulik." Eesti Langevarjukeskuse instruktor Mihkel Haug on teinud kokku üle tuhande langevarjuhüppe.

"Käed-jalad on siiamaani kõik ilusti terved," ütles Haug. "Eks need õnnetused ja vead hakkavadki tekkima kogenud hüppajatega, kes hakkavad piire kompama. Tandemhüppel piire üldjuhul ei kombata. Seal on küll kogenud hüppaja kaasas, aga sa siiski hüppad kliendiga ja vaatad, et klient ohutult maale ja oma naudingu kätte saaks."

Vahetult enne lennukisse minekut ütles Crone, et loodan, et suudab õhus jääda rahulikuks. "Ta ütles, et kõik kokku kestab 5–6 minutit. Läheb lõbusaks. Eks uksel seistes tuleb teine tunne." Ta tunnistas, et kardab tegelikult ka kõrgust. "Läheb lahedaks."

Maale jõudes tõdes Crone, et see oli äge. "Väga lahe oli õhus. Võimas adrenaliinilaks. Hullumeelne. Mõtlesin, et raputab rohkem, aga tegelikult lausa nautisin. See oli vägev. Soovitan kõigil seda teha."