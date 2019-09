Karmeli koguduse hoone ehitusel läksid 125 aastat tagasi käiku nii püksid kui ka käekotid

"Tegelikult oli plaane väga erinevaid ja see ei olnud kerge otsus, et "lükkame maha, meil on kopp ees". Me plaanisime, et äkki teeks mingi juurdeehituse, äkki tõesti kaevaks või tõstaks üles," tunnistas Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen "Ringvaatele".

"Aga arhitektuurselt ka oli üks kommentaar, mida öeldi, et ükskõik, millise nööbi sa sellele pintsakule juurde teed, siis esiteks – see niikuinii paistma ei jää. Teiseks, see hoone ehitati 1933. aastal. See oli väga vaene aeg. Ta on väga minimalistlikult kokku pandud. Ta oli täitsa amortiseerunud," lisas ta.

Lammutamisele minevalt hoonelt võib leida ka jälgi seda tabanud mürsukildudest, kuigi pole kindel, kes need mürsud kiriku juurde kukutas. "See oli juba taganevate sakslaste ajal. Ainult sakslased on selle korraks koguduse käest ära võtnud. Siin olid taganedes ka neil haavatud, sest kõrvalolevas gümnaasiumis oli nende hospidal."

Hoone oli põhimõtteliselt kokku pandud kõigest kättejuhtuvast. Muu hulgas oli soojustusena kasutatud pükse. "Aeg oli nii vaene." Samuti on ta maja vahelt välja tõmmanud sinna soojustuseks pandud daami käekoti. "Kott ise oli ära mädanenud, aga raamid olid alles."