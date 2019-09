Pildid: Tommy Cashi uus moelooming valmis koostöös Rick Owensiga

Muusik Tommy Cashi fännikaupade seas on nüüdseks saadavad ka koostöös moelooja Rick Owensiga valminud tooted. Uute toodete hulgas on nii T-särgid kui pusad, aga ka omapärane vaip.

"Tavapäraselt on Rick Owensi looming kallis, soovisin tuua kõrgloomingut huvilistele lähemale, et anda võimalus soetada endale tükike legendaarse disaineri tööd taskukohase hinnaga," ütles Tommy Cash.

Tommy Cashi ja Ameerika moedisainerit Rick Owensit seob huvi visuaalkultuuris ringlevate veidrate, marginaalsete või piire ületavate teemade vastu. Ühises loomingus põimuvad Tommy Cashi ja Rick Owensi sooloparkatikad mõlemat kunstnikku siduvas disainis.

Tommy Cash on laia rahvusvahelise haardega räppar, kelle jõuline visuaalne keel on muutunud märgiliseks. Ta on tuntud kui artist, kes vahetab sageli oma persona't, liigub eri registrite vahel ja taasloob pidevalt nii ennast kui ka teda iseloomustavat esteetikat. Rick Owens on Californiast pärit moedisainer, kelle minimalistlikku ning enamjaolt mustvalget loomingut iseloomustab väljapeetud tasakaal funktsionaalse disaini ja puhta vormi vahel.