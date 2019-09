Nõmmele püstitati Lennart Meri mälestuspink

Pingi asukohaks valiti välja Nõmme gümnaasiumi hoov, kuna just selles koolis on õppinud ka Lennart Meri ise. Pink pandi kunagise Nõmme gümnaasiumi direktori Alfred Teaste mälestuspingi kõrvale. Pingi avamisel osalesid kooli 1. ja 12. klasside õpilased ning õpetajad ja lapsevanemad.

Mart Meri rääkis oma sõnavõtus, et Lennart Meri oli väga uudishimulik ning uudishimu on see, mis paneb nii õpetajad kui õpilased tegutsema. Ta avaldas lootust, et täna avatud pingist võikski saada kooli hoovis just uudishimu pink.

Nimeplaadi kinnitasid pingile Lennart Meri poeg Mart Meri, Nõmme linnaosavanem Grete Šillis, Nõmme gümnaasiumi direktor Riho Uulma ja Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik.