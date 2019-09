Galerii: "Osoon" mõõdab uuel hooajal suviste suurürituste jalajälge

"Osoon" käis suvel laulupeol, Viljandi folgil ja Orissaares toimuval festivalil I Land Sound, et uurida, kui suure jalajälje need üritused jätavad meie keskkonnale.

Esmaspäeval startivas "Osoonis" küsitakse, milliseid lahendusi pakuvad ürituste korraldajad jäätmete vähendamiseks ja kas üldse on võimalik korraldada keskkonnasõbralikku üritust. Et saada teemale täit selgust, pidi võttemeeskond vajadusel ka prügikastides sorima.

Lisaks sellele räägitakse lähemalt kõrest ehk juttselg-kärnkonnast, kes oli möödunud sajandi esimesel poolel Lääne-Eesti ja Pärnumaa rannikualadel tavaline loom, kuid kellest tänaseks on saanud hävimisohus liik. Kõre hääbumise põhjuseks on loomale sobivate elupaikade kadumine, drastiliselt langes nende arvukus 1990-ndatel aastatel. Viimased 20 aastat on looduskaitsjad tegelenud selle liigi päästmisega, pingutused on andnud tulemusi - olemasolevatest asurkondadest pooled saavad juba iseseisvalt hakkama.

"Osooni" lugude autorid on Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Simmo Saska, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

"Osoon" alustab 26. hooaega ETV ekraanil 2. septembril kell 20.30.