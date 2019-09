Galerii: Tartus algasid rahvusvahelise suurfilmi "Erna on sõjas" võtted

29. augustil algasid Tartus Taani, Belgia ja Eesti väärtfilmi "Erna on sõjas" võtted, mille režissöör Henrik Ruben Genz ning näitlejad Trine Dyrholm ja Ulrich Thomsen on Taani filmitööstuse ühed hinnatuimad tegijad.

Filmivõtted toovad Tartusse lisaks tuntud režissöörile ja näitlejatele ka auhinnatud filmikunstniku Jette Lehmanni ja professionaalse filmimeeskonna. Filmi produtsent Esko Rips ennustab Eesti filmitööstusele põnevaid aegu. "Kogu Nafta Filmsi meeskond on väga õnnelik sellise koostööprojekti üle, mis toob siia kokku põhja- ja madalmaade staarid ning paneb Eesti ja just Tartu rahvusvahelise filmitööstuse kaardile. Usun, et sellele järgneb peatselt uusi suurfilmide projekte," lausus Rips.

Rips lisas, et võtted on toimunud vanas rahvusarhiivi hoones, kuhu on selleks ehitatud esimese maailmasõja aegne kasarmu. "Alustasime väiksemate stseenidega, kuid lähiajal on oodata siin ka stseene kuni 200 taustanäitlejaga. Esimesed võttepäevad on olnud väga põnevad ja produktiivsed, koostöö taanlastega sujub kenasti ja Eesti võttetiimi kohta oleme kuulnud vaid kiidusõnu," ütles ta.

Filmi "Erna on sõjas" tegevus toimub 1918. aasta Jüütimaal, Saksamaa ja Taani piirialadel, kus esimese maailmasõja lahinguteks värvatakse Saksa sõjaväkke ka Taani talumehi. Filmis kehastab Trine Dyrholm erakordset naist Ernat, kelle lihtsameelne noor poeg Kalle värvatakse samuti sõjaväkke. Meeleheitel ema kasutab juhust ja maskeerub meheks, et pojale sõtta järgneda. Soovist sõjakeeristes Kallele toeks olla, leiab Erna end pikal ja kurnaval teekonnal läbi esimese maailmasõja lahinguväljade. See on liigutav lugu jõulisest naisest ja vankumatust emaarmastusest, mis ei luba oma last hätta jätta.

Filmi võttepaigad asuvad Tartus ja Tartumaal. Endises Tartu rahvusarhiivi hoones, aadressil Liivi tänav 4 leiavad aset kuni 200 osatäitjaga kasarmustseenide võtted. Sõja kõige plahvatuslikumad stseenid rulluvad lahti aga Tartumaal Tamsa külas Kindralimäel, kuhu kaevati selleks otstarbeks ehedad esimese maailmasõja aegsed kaevikud.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et kuna nii suurejoonelises filmiprojektis ei ole Tartu varem osalenud, loob see loodetavasti soodsa pinnase ka järgmistele sarnastele koostöödele. "Tartu kui Euroopa kultuuripealinn 2024 seisab kindlalt selle eest, et filmitööstus areneks ka Lõuna-Eestis ning selliseid suurprojekte tuleks siia üha rohkem," rääkis Klaas.

Tartu Loomemajanduskeskuse juht Kristina Reidolv ütles, et iga Tartus või sealkandis filmitud film toob piirkonda välisinvesteeringuid, mis omakorda aitavad elavdada Tartu piirkonna majandust ja edendada turismi. "Tartu filmifondi üheks eesmärgiks on tulevikus rajada Tartusse ka filmistuudio, mis pikendaks nii Eesti kui ka rahvusvaheliste filmide võtteperioode ja pakuks kaasaegsel tasemel võimalusi professionaalsetele filmitootjatele," lausus Reidlov.

Film Estonia juht Nele Paves ootab Erna-filmi tootmisprotsessi valguses kasu kogu Eesti filmitööstusele: "Meil on väga hea meel, et ajalooline väärtfilm "Erna on sõjas" valis oma võttepaigaks just Eesti, sest rahvusvaheliste professionaalidega koos filme tehes saame näidata meie filmitegijate kõrget taset ning samas tõmbame Eestile kui filmiriigile tähelepanu," selgitas Paves.

Film "Erna on sõjas" sünnib Taani, Belgia ja Eesti koostööna. Tootja Nimbus Films'i peaprodutsendid on Brigitte Hald ja Nynne Selin Eidnes. Kaastootjateks on Entre Chien & Loup, produtsent Sébastian Delloye ja Nafta Films, produtsent Esko Rips. Filmi toetavad Taani Filmi Instituut, TV2 Denmark, Film Fyn, Tv4 Sweden, Scanbox Entertainments, Eesti Filmi Instituut, Belgia Filmi Instituut, Wallimage, Film Estonia Cash-Rebate Tartu Filmifond ja Creative Europe.

Filmi peaosatäitjat Trine Dyrholmi saab näha ka praegu Eesti kinodes jooksvas filmis "Ärtuemand".