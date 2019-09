Urmas Vaino kutsub tartlasi massivõttele: olen elevil, kas kõik ära mahuvad

Esmaspäeval filmitakse Tartu ülikooli peahoone ees massistseeni, kuhu oodatakse 800 inimest. "Tahaks näha, kui palju rahvamassina on see 800, kelle kõrghariduse ja teadmiste pinnalt kunagi alustati Eesti Vabariiki ja Tartu ülikooli rahvusülikoolina sealhulgas," selgitas Vaino "Vikerhommikus".

Hinnanguliselt omas 1919. aastal kõrgharidust just nii palju eestlasi. Kokkutulekuga tehakse neile sümboolne kummardus. Rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul jõuab ETV ekraanile saatesari "Rahvusülikooli sajand", milles püütakse tuua saja aasta taguseid olusid tänasesse päeva. "Esimese maailmasõja lõpupäevil loeti kokku 800 eesti keelt rääkivat kõrgharidusega inimest. Sõna otseses mõttes arvutati, pandi nimesid ja kirja ja vaadati, palju meid siis on. Ma täna kuulsin hommikul uudistest, et sellel aastal läheb Tartu ülikooli umbes 4000 õpilast," tõi Vaino näite.

Vaino tõdes, et on õhtuse võtte osas elevil, kas kõik need inimesed üldse mahuvad ära Tartu ülikooli peahoone ette. "Sisetunne ütleb, et nad mahuvad ja mulle tundub, et see kirjeldab hästi seda, milline oludest üleolemine oli Eesti Vabariigi loomine," lausus Vaino.

Ta selgitas, et on saatesarja võtete jooksul palju Tartus käinud ja mõtestanud piirkonna olulisust ümber. "Ma olen aru saanud, et vähemalt mina hindasin Tartu ja Tartu ülikooli tähendust Eesti ühiskonnas valesti. Mulle tuli pähe tänapäevane kirjeldus, et Tartu ja Tartu ülikool, eriti Tartu ülikool on kogu Eesti back office," selgitas Vaino, et sealt läksid veerema paljud protsessid, ilma milleta Eestit praegusel kujul olemas poleks.

Massistseeni filmitakse peahoone ees 2. septembril kell 19. Osalemiseks registreeri end SIIN. Oodatud on kõik huvilised, hoolimata hariduslikust taustast. Lisainfot annab saatesarja tegevprodutsent Birgit Rae meiliaadressil birgit.rae@err.ee.

Riietuse osas võttemeeskonnal spetsiaalseid palveid ei ole - peaasi, et riided vastaksid ilmale ja oleksid mugavad.

Saatesari stardib ETV-s pühapäeva õhtul alates 15. septembrist.