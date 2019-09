"Ringvaate" hooaeg algab Victor Crone'i langevarjuhüppe ja saatejuhtide reisimuljetega

Grete Lõbu käis näiteks Hundisilmal külas Edgar Savisaarel ning ehkki muuhulgas tuli vahepeal päästa kassi, käis muu jutt siiski asjalikel teemadel tervisest päevapoliitikani. Intervjuu jõuab ETV eetrisse homme, 3. septembril.

Saatejuhtide eredamaid puhkuselugusid Rumeeniast Kreekani kuuleb ka tänases hooaja avasaates. "Ma imestan, et ma seda ütlen, aga suvi tüütas mind täiesti ära. Vihkan suve. Olen ilma igasuguse irooniata suurima rõõmuga tööl tagasi," ütles Marko Reikop.

Suvi on olnud kiire aeg ka "Ringvaate" reporteritele. Tänases saates teeb oma esimese langevarjuhüppe eurolaulja Victor Crone. Heleri All käis teda saatmas lennukis ja maa peal. Hannes Hermaküla lammutab aga maha kiriku.

"Huvitavaid lugusid tuleb otseloomulikult veel. Jüri Muttika käis näiteks sõitmas vormel 1 autoga ja etteruttavalt võib öelda, et auto on terve ja Muttika vist ka," sõnas vastutav toimetaja Kai Väärtnõu. "Kogu ülejäänud meeskond toimetajatest režissöörideni on saate juures samuti alles, nii et jätkame sama hea hooga nagu alati," lisas ta.

Kes aga ihkab väikest väljakutset, neile mõistatus - vaadake õhtul, mis on muutunud "Ringvaate" stuudios.

"Ringvaade" on alates 2. septembrist ETV ekraanil esmaspäevast reedeni kell 19.00.