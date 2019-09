Tiiger Pootsmani kutsikad uudistavad imearmsas videos maailma

Kolm väikest tiigrit, kaks emast ja üks isane sündisid juuni alguses ning on piisavalt vanad, et vaatajate ees maailma avastada. Laupäeval, 7. septembril saavad tiigrikutsikad nimed. Nende ristiisaks on populaarne Tšehhi näitleja ja lavastaja Miroslav Krobot, teatas Zlíni loomaaed sotsiaalmeedias.

Tallinna loomaaia amuuri tiiger Pootsman saabus Ohustatud Liikide Euroopa Paljundusprogrammi raames ajutiselt Tšehhi Zlíni loomaaeda 2018. aasta detsembris. Esimest korda said Pootsman ja Tanya kokku veebruaris. Tiigrite omavaheline sobivus on algusest peale olnud suurepärane ja nii oldi järeltulijate saamise osas lootusrikkad.

Emaslooma Tanya jaoks on see juba neljas pesakond järglasi ilmale tuua.