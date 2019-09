"Vanamehe Filmi" esimene treiler heidab pilgu peagi linastuvale teosele

27. septembril jõuab kinodesse kodumaine animafilm "Vanamehe Film", mis lubab eepilist road-moviet. Täispika animatsiooni lavastajateks on Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa.

Lugu algab, kui lapselapsed tulevad suveks maale Vanamehele külla. Idüllilisest suvepuhkusest vanaisa juures on asi kaugel, sest Vanamees ruunab karmi maatööga nii lapsi kui ka oma lüpsilehma. Jõmpsikad ei mõista maaelu kombeid ja põhjustavad hinnatud lehma põgenemise. Vanamehel ja lastel on aega 24 tundi, et lehm üles leida ja udar kahjutuks teha, sest üle ööpäeva lüpsmata udar plahvatab ja põhjustab piimatuumakatastroofi.

"Pange ennast valmis laudaeepikaks. Vanamehe film murrab välja sketšide raamidest. Suure ekraani jaoks oleme Vanamehe maailma väga suureks ehitanud. Võtsime Vanamehe multikast tuntud absurdsed tegelased ja tahumatu huumori ning lisasime sellele kinolinale väärilise loo. Usume, et seikluse skaala on kindlasti kinokülastajale meeldivaks üllatuseks," ütles režissöör ja Vanamehele hääle andnud Mikk Mägi.

"Vanamehe Filmi" vaataja ei pea olema olnud pikaaegne Vanamehe fänn, et filmis toimuvat mõista või sellele kaasa elada. Film on mõeldud kõigile, kes peavad lugu äkilisest huumorist ja tempokast astumisest.

Vanamehe Filmi režissöörid ja stsenaristid on Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa. Tegelaskujudele annavad oma hääled Mikk Mägi, Jan Uuspõld, Märt Avandi, Indrek Ojari, Mart Kukk, Kristjan Lüüs, Jaagup Kreem ja paljud teised. Filmi tootjateks on BOP! Animation ja Apollo Film Productions.