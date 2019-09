"Pealtnägija" toimetuses käib kärmas ettevalmistus avasaateks

September on käes ja harjumuspäraselt saab hoo sisse ka "Pealtnägija" uus hooaeg. Enne esimest eetrit tutvustas "Pealtnägija", kuidas toimetuses avasaateks valmistutakse.

Esmaspäevast kolmapäeva õhtuni käib "Pealtnägija" toimetuses tihe ettevalmistus esimeseks saateks.

Ülesanne on seda väljakutsuvam, et suve jooksul on salve saanud mitmed väga põnevad lood. Suve jooksul salvestati tundide viisi materjali, millest esmaspäeva hommikuks peab loo autor valmis kirjutama põneva teleloo stsenaariumi. Kusjuures mitmed tunnid materjali tuleb kokku pakkida kuni 15 minuti pikkusesse loosse.

Teleajakirjaniku töö pole istuv - näiteks montaažid on telemaja teises otsas ja see sunnib ajakirjanikku pikemalt liikuma.

"Pealtnägija" alustab ETV eetris uut hooaega kolmapäeviti kell 20.05.