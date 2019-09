Ansambel Around the Sun ja lauljatar Inga segasid üheks kümme Eesti poplugu ning filmisid need üles kümnes erinevas Tallinna paigas.

Popurriis kõlavad:

1) Getter Jaani - "Chasing Trouble" (Telliskivi)

2) Lenna - "Kolm korda" (Harjumägi)

3) 5MIINUST - "tasuta" (Linnahall)

4) STEFAN - "Without You" (Pirita tee)

5) Liis Lemsalu - "Tähed me jalge all" (Laululava)

6) Pluuto - "Mõtetes" (Noblessneri sadam)

7) Tanel Padar - "Parem veelgi" (Kadriorg)

8) Öed - "Rulli Rulli Rulli" (Rotermann)

9) Kerli Kivilaan - "Cold Love" (Viru tänav)

10) Sander Mölder x NOËP - "San Francisco" (T1 vaateratas)

Suve alguses üllatasid Inga ja Around the Sun sarnase popurriiga, kui segasid kokku nublu, "La Forza" ja mitmed teised armastatud Eesti laulud.