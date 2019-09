Galerii: Veneetsia filmifestivalil esilinastus superkangelasefilm "Jokker"

Pärast esilinastus on ilmunud juba ka "Jokkeri" esimesed arvustused, kus eriti kiidetakse peaosatäitja Joaquin Phoenixi näitlemise, mida peetakse ka parima meespeaosa Oscari vääriliseks, vahendas Variety. Mitmete kriitikute sõnul näitab "Jokker" täiesti uut lahendust superkangelasefilmidele ning suudab seejuures kõnetada ka praeguse aja probleeme.

Lisaks "Jokkerile" esilinastuvad Veneetsia filmifestivalil ka James Gray kosmosefilm "Ad Astra", Hirokazu Koreeda uus film "The Truth" ja Roman Polansi "An Officer and a Spy".