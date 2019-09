Edgar Valteri 90. sünniaastapäeval avatakse näitus ja antakse välja illustratsioonipreemia

Koostöös Eesti lastekirjanduse keskuse ja Pokumaaga toimuval üritusel avatakse näitus "Pöörismäe kratid ja puuslikud" ning peetakse kolm ettekannet Edgar Valterist. Ettekannetega astuvad üles Vahur Kersna, Krista Kumberg ja Viive Noor. Muusikat teevad Inga ja Toomas Lunge.

Samuti esitletakse Eesti Rahva Muuseumis Valter "Pokuraamatu" lätikeelset tõlget, kohal on ka tõlkija Contra.

Läbi Edgar Valteri illustratsioonide on tuntuks saanud sellised tegelased nagu Krõll, naksitrallid, Sipsik ja Kunskmoor. Valter kirjutas ka ise raamatuid, neist tuntumad on tema Poku-lood, aga lastele on tuttavad ka "Kassike ja kakuke" ja "Pintselsabad".