Plaadifirma Porridge Bullet andis välja kolmanda "Bullets" kogumikalbumi

Plaadifirma Porridge Bullet avaldas kolmanda "Bullets" kogumikalbumi, kuhu on jõudnud viie Eesti tantsumuusika produtsendi lood. Plaat ilmus vaid vinüülil.

Seekordsel kogumikplaadil saab kuulda Neuronphase'i, AIWA, Madis Puuraiu ja Ruutu Poisi uusi lugusid. Teine "Bullets" kogumikplaat ilmus 2016. aastal, esimene 2012. aastal.

Lugude nimekiri:

A1 Neuronphase "It's Yr Groove"

A2 Madis Puuraid "Teramachi"

A3 AIWA "Wakeywalk"

B1 RuutuPoiss "Mjau"

B2 Neuronphase "I Have None"

Värsket kogumikplaati esitletakse 6. septembril klubis Kauplus Aasia.

Kuula katkendeid albumist.