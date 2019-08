"R2 Keikka" toob kuulajate ette Oasise 25 aasta taguse kontserdi

Saatesarjas "R2 Keikka" kõlab 31. augustil bändi Oasis 25 aastat tagasi toimunud kontsert Rootsis. 1994. aasta kontserdil esitles ansambel oma debüütalbumit "Definitely Maybe", mis ilmus paar nädalat pärast esinemist.

Kontserdil tulevad muuhulgas esitusele lood "Shakermaker", "Supersonic", "Fade Away" ja "Live Forever". Kontserdi lõpetasid nad The Beatlesi loo "I Am The Walrus" töötlusega.

Saate "R2 Keikka" muudab eriliseks see, et kõik kontserdid, mis eetrisse lastakse, kõlavad ainult ühe korra. Saatel puudub järelkuulamine, seega ainus võimalus Oasise kontserti kuulata ongi 31. augustil kell 18.00.