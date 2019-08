Sveta baar tähistab teist sünnipäeva minifestivaliga

Spetsiaalsel sünnipäevaturul kaubeldakse nii kunsti, disaini ja riiete kui ka kõige muu hea ja paremaga. Sveta ees õues annavad kontserdi Kassid, Kannabinõid, Kenors, Centre El Muusa ja Yasmyn. Tasuta programm kestab õues kuni kell 22.00.

Hiljem kolib pidu sisse, kus sünnipäevapeo öise vööndi võtavad üle Kersten Kõrge ja Robert Linna (One Night In Bangkok), Nikolajev ja Kask (Jack), DJ Mannekeen ja Köster (Sveta" It's Your Local Deejays") ning Toby Dunn ja Orgy Banton (Obscure/UK).

