Liisi Voolaiu suvelõpusoovitus: saadan kõiki soojalt loodusesse hingama

Kas see oli esimene kogemus raadios saadet teha, kuidas läks? Kui polnud esimene, siis mida varem raadios teinud oled?

Esimene kogemus teiselpool pulti istuda tõesti, suur aitäh selle eest eriti külalislahkele Raadio 2 tiimile! Varasemalt olen käinud külas Heidyl saates "Mustas mesi" ja teinud Lauri Tähe "Tähetundi" külalissaatejuhina. Nendel mõlemil korral salvestasin ühe jutina ka mixtape'i, seega olin plaadimängijate taga. "Kuumalaine" tegemine käis nagu üks hea lainevõtt surfilauaga, väga mõnus kogemus enda lemmikmuusikat jagada. Loodan, et lood pakuvad ka kuulajatele värsket helinektarit.

Kirjelda oma saate muusikavalikut. Miks valisid just need lood?

Olen impulsiivne ja kindlasti nostalgilist tüüpi, need lood tulid samas stiilis saatesse kutset saades ise mulle meelde. Viimase aasta kuldsed palad, mis tihti mul kodus mängivad. Igaühega on ka sentimentaalne seos - mõni reisihommikulaul ja plaadipoe leid uues linnas, "Coconut" meenutab naljakaid suveõhtuid, "Pata Pata" viib mõttelisele kuumale reisile, "I'm On Fire" tähistab seiklusi mu kalli mehega. Osad on lihtsalt nii haigelt hea biidi ja tugeva energiaga, et ei suuda kuulamist lõpetada isegi pärast aastast ketramist.

Kas kuulad ka ise raadiot? Milliseid jaamu või saateid kuulad?

Kuulan autoga sõites Raadio 2'te, eriti lemmikud "Jazzitup" ja pikematel trippidel meil elukaaslasega ühine lemmik ja kindel kaaslane "Reispass"! "Muusikanõukogu" on ka lahe, saatejuhtide dünaamika ajab tihti itsitama.

Millistele üritustele oled sel suvel jõudnud ja kuhu veel minna soovitaksid?

Oi, Intsikurmu oli väga mõnus, ja eriti armsa ja looduskauni kogemuse andis Võnge Festival. Kuniks aga seda suve veel peale viskab, siis saadan kõiki soojalt lihtsalt loodusesse hingama. Ise passin mere ääres nii palju kui saab ja no tulevad head mõtted. Olenemata aastaajast.