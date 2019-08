Raadio 2 sügishooaeg toob nii uusi tegijaid kui ka vanu tuttavaid värskete saadetega

R2 hommikuprogramm kutsub esmaspäevast Margus Kamlati, Bert Järveti ja Katrin Aarma juhtimisel kuulajaid taas raadiote äärde juba kell 6.30, et pakkuda värskeid uudiseid, head muusikat ja palju põnevaid uusi rubriike, ankeete, viktoriine ja mänge. Reedesteks äratajateks on sel sügisel aga täiesti uus, legendidest koosnev saatejuhtide paar. Kes täpselt, jääb praegu veel saladuseks ja selgub otse-eetris 6. septembri hommikul. Laupäeva hommikuti kell 10 lükkavad absurdikiiged üle võlli Onu Veiko, Tädi Horror ja Doktor Sepo ehk Indrek Ditmann, Jan Uuspõld ja Sepo Seeman.

Värskete rubriikidega läheb sügisele vastu R2 päevane programm, kus argipäeviti jõuavad nüüd eetrisse "Maarja varia", "Kanada hääl" ning "Tartu vaib". Esimeses sobrab kultuuris, ajas ja ruumis Maarja Merivoo-Parro, teises kommenteerib, informeerib ja presenteerib aga Toronto ülikooli professor Andres Kasekamp. Torontole pakub vaheldust Tartu, sest Lõuna-Eesti fluidumi toob kuulajani R2 oma mees Emajõe Ateenas, esmakursuslane Artur Kamberg. Septembrist jätkub ka Kristjan Pordi tehnoloogiakommentaar "Portaal" ning muutunud formaadis Arko Oleski ja Madis Aesma teadussaade "Puust ja punaseks". Suvepuhkuselt naaseb ka Ahto Lobjaka välispoliitiline magasin "Achtung! Lobjakas", mis R2 eetris on neljapäeviti.



Värske muusika eestkõnelejana on R2 sügiskavas igapäevaselt muusikasaateid igale maitsele. Esmaspäevast neljapäevani on kojusõidu ajal eetris Marta Püssa ja Kristo Rajasaare juhitud "Draiv", sellele eelneb ka tunni jagu muusikat saates "R2 Hitid". Kord kuus mängib saates "R2 Top20" jaama popimad lood ette Eisi Mäeots. Kõige uuema muusika toovad aga kuulajateni Eesti parimateks muusika-ajakirjanikeks pärjatud Erik Morna R2 jätkuhommikus ning Koit Raudsepp show's "360 kraadi". R2 õhtune vöönd erutab meeli värskete häälte ja helidega, reggae'st UK garage'ni.

Teisipäevast on oma tavapärasel eetriajal tagasi Mart Juure ja Andrus Kivirähki "Rahva Oma Kaitse", septembri avanädalal naasevad ka Raul Saaremetsa ja kriitikute "Muusikanõukogu", Ivo Tšetõrkini "Reispass", Madis Aesma "Meloturniir" ning Maarja Merivoo-Parro öösaade. Varasemast muutunud aegadel leiab laupäevasest raadiokavast Peter Napoliello "Mindbenderi", Sander Varuski "Popikroonikad" ja pühapäevasest Ivo Krustoki ja Jim Ashilevi "Popkulturistid", koostöös EBU partnerjaamadega valmiva kontserdisarja "R2 Keikka" ning filmisaate "Kinovärgiga mandariin".

Viiel septembri pühapäeval kell 10 jõuab eetrisse uus saatesari "Otsa kool 100", milles räägivad, mängivad ja laulavad tänavu sügisel suurt juubelit tähistava Tallinna Muusikakooli endised õpilased. Pühapäeviti kell 12 on eetris ka poliitikasaade "Olukorrast riigis", kus septembri avanädalal on saatejuht Andrus Karnau külaliseks ajakirjanik Marju Himma-Kadakas.

Kevadel teledebüüdi teinud R2 jätkab ka ETV2 ekraanil – sügise esimene "R2TV" tõmbab 2. septembril kell 22.45 joone alla kirevale festivalisuvele.