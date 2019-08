Lana Del Rey andis välja uue albumi "Norman Fucking Rockwell!"

Muusik Lana Del Rey avaldas plaadifirma Polydor alt uue albumi "Norman Fucking Roswell!", mille produtsendiks ja kaasautoriks on Jack Antonoff.

Albumile on jõudnud nii värsked lood kui ka singlid, mille on Del Rey avaldanud viimaste aastate jooksul, nende hulgas näiteks "Bartender", "Happiness is a butterfly" ja "California".

Lana Del Rey värske kauamängiv "Norman Fucking Rockwell!" on tema seitsmes album, eelmine plaat "Lust for Life" ilmus 2017. aastal.

Kuula albumit "Norman Fucking Rockwell!":