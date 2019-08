Andrus Veerpalu rajab endisesse koolimajja turismikeskust

Veerpalud on asunud paarkümmend aastat tühjana ja lagunevana seisnud koolimaja üles ehitama majutuskohaks ja turismikeskuseks, kus saab ka erinevaid talispordialasid harrastada, avaldas Kroonika.

Andruse ja ta abikaasa Angela Veerpalu tütre Anette Veerpalu nimel seisab juba 2017. aasta oktoobrist endine 1920. aastal valminud Vaabina koolimaja, mille ümber laiub ligi 5 hektarit maad.

"Teades Vaabina kooli ajalugu ja seda, mis seal viimase 20 aasta jooksul on toimunud, on igati tervitatav, et üks vana ja väärikas hoone korda tehakse, päästetakse, et seal üldse midagi ette võetakse," kiitis Antsla vallavanem Avo Kirsbaum ja lisas, et tema ise ei ole Veerpaludega ehituse osas suhelnud.

Andrus ja Angela Veerpalule kuuluvad veel korter Nõmmel, Andrusele enam kui kahesajaruutmeetrine elamu Otepääl, lisaks veel kaks kinnisasja Otepääl ja Häädemeeste vallas ning Angelale enam kui kahesajaruutmeetrine villa Veerpalu Otepääl, kus pakutakse majutusteenust.