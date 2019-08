Richardi Linklateri uue filmi võtted kestavad 20 aastat

Režissöör Richard Linklater, kelle 2014. aastal ilmunud filmi "Poisipõli" ("Boyhood") võttes kestsid 12 aastat, on võtnud ette veel suurema eesmärgi. Ta planeerib filmida Stephen Sondheimi ja George Furthi muusikali "Merrily We Roll Along" ekraniseeringu 20 aasta jooksul.

Muusikali "Merrily We Roll Along" ekraniseeringus astuvad üles Beanie Feldstein, Ben Platt ja Blake Jenner, vahendas Variety. Filmi produtsentideks on lisaks režissöörile endale ka Jason Blum, Ginger Sledge ja Jontahan Marc Sherman,

Linklater sõnas, et ta armus sellesse muusikali juba 1980. aastatel ning ta ei suuda ette kujutata paremat moodust, kuidas veeta järgmised 20 aastat. "Ma ei võta selliseid projekte ette kõrge südamega, aga see tundub olevat ainus õiglane moodus selle materjali kujutamiseks filmis."

Richard Linklateri tuntumate filmide hulka kuuluvad veel "Before" triloogia, "Dazed and Confused" ja "School of Rock".