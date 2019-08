Eurovisiooni korraldajalinnaks valiti Rotterdam

2020. aasta Eurovisiooni soovisid Hollandis algselt korraldada nii Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden-Friesland, Maastricht-Limburg, Rotterdam kui ka Utrecht. Hollandi ringhääling NPO valis neist juuli alguses välja Maastrichti ja Rotterdami ning võitjaks kuulutati täna Rotterdam, vahendas Eurovision tv.

Võitjalinna aitasid valida tehnilised eksperdid ja Euroopa ringhäälingute liit EBU.

Maastricht ja Rotterdam hinnati viiest kandidaadist parimaks, sest mõlemad pakkusid häid lahendusi kontserdi toimumiskohaks ja on võimekad ka Eurovisiooni kõrvalürituste korraldamiseks. Mõlemas linnas on vajalik hulk ööbimiskohti ja ühtlasi on nad valmis panustama ka Eurovisiooni korraldamisesse rahaliselt.

Eurovisiooni peaprodutsent Jon Ola Sand ütles, et Rotterdam oli pühendunud ja entusiastlik konkurent. "Seal on vajalikud hooned, mis suudavad võõrustada 40 riigi esindajaid järgmisel mail," ütles Sand.

Rotterdam on Hollandis Lõuna-Hollandi provintsis asuv linn, kus asub Euroopa suurim sadam. Linn on koduks 634 660 inimesele.

Mais toimunud Eurovisiooni võitis hollandlane Duncan Laurence looga "Arcade". Eesti esindaja Victor Crone tuli lauluga "Storm" 20. kohale.

2020. aasta Eurovisioon toimub 12., 14. ja 16. mail.