Timo Diener kõrvutas Priit Võigemasti õnnetust Hollywoodi staaridega

Filmi "O2" võtetel jala murdnud Priit Võigemast pole esimene näitleja, kes on võtetel vigastada saanud. Filmifänn Timo Diener tegi ülevaate näitlejatest, kes filmivõtetel end vigastanud on.

Diener tõi näitena Daniel Craigi, kes murdis jala James Bondi rolli sooritades. Mees on kolme Bondi filmi võtetel saanud suuremaid või väiksemaid vigastusi, rääkis Diener ETV saates "Ringvaade".

Tuntud trikitaja on ka näitleja Tom Cruise, kes hiljutistel "Mission Impossible" võtetel murdis jalalaba. Vigase jalaga liipas Cruise kaameratest mööda ning duubel jõudis lõpuks filmi

Brad Pitt kehastas filmis "Trooja" Achilleust ja vigastas iroonilisel kombel achilleuse kõõlust. Lisaks on end võtetel vigastanud märulistaarid Sylvester Stallone filmi "Rocky IV" võtetel ja Jackie Chan.

"Selles mõttes on hea enne, et kui juhtub parimatel, siis "O2" on parimate seltskonnas," tõdes Diener.

Järgmise aasta sügisel kinodesse jõudev Eesti uus spioonifilm "O2" räägib loo Eesti sõjaväeluure töötajate tegemistest 1939. aastal. Eesti kinolinale jõuab see ilmselt 2020. aasta sügisel.