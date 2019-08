Rootsi mööblikauplus IKEA avas Eestis e-poe ning Tallinnas asuva väljastuspunkti koos näidistesaaliga. "Ringvaade" tegi värskes kaupluses, kus on näidistega sisustatud terve 55-ruutmeetrine korter, ringkäigu.

Reporter Hannes Hermaküla ütles, et talle pakuvad mitmed esemed äratundmisrõõmu, sest näiteks "Ringvaate" toimetuse laes on täpselt selline valgusti nagu IKEA-s näha saab ning vaatajatele on põnev kuppel tuttav saate reklaamklippidest.

Hermaküla lisas, et puidust aste, mida IKEA-s müüakse on nii mõnelgi "Ringvaate" töötajal olemas, samamoodi söögiriistade kuivatustops.

Enamikke poes olevaid tooteid Eestis asuvast kauplusest kaasa osta ei saa. Näidistesaalis on kokku vaid 200 eset, mille saab kohapealt osta. Esemete tellimisel tuleb arvestada viie päevaga ning tellimisprotsess on tasuta.