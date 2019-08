Pole selge, mida see tähendab Westi varem välja kuulutatud üheksanda albumi "Yandhi" jaoks, mis oleks oleks pidanud ilmuma 29. septembril 2018, kuid lükati edasi sama aasta 23. novembrile, et West saaks minna Aafrikasse. Väljaandmine lükati lõpuks edasi teadmata tulevikku pärast seda, kui West ütles, et see pole veel valmis, vahendab Consequence of Sound.

Kanye pole pärast seda "Yandhi" kohta suurt midagi öelnud, selle asemel on ta keskendunud oma iganädalasele gospelmuusika sarjale Sunday Service. Hiljuti tegi ta kaasa telekanali BET sarja "Tales" jaoks tehtud loos "Brothers" ja produtseeris Pusha-T jaoks kaks lugu.

Tema uusim album "ye" ilmus 2018. aasta juunis.