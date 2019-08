Kirsten Dunst: Hollywood ei ole mind kunagi märganud

Näitleja Kirsten Dunst ütles, et Hollywoodi filmitööstus ignoreerib teda ja seostab näitlejat veel teismeea filmidega, kus ta kaasa on löönud.

Dunst ütles raadiointervjuus SiriusXM-ile, et paljud tema filmid on jäänud pärast linastumist kriitikatule alla, kuid saanud hiljem kultusfilmideks, vahendas Independent. Dunst tõi näiteks filmid nagu "Marie Antoinette" ja "Drop Dead Gorgeous".

"Mind ei ole filmitööstuses kunagi märgatud," arutles Dunst, et ilmselt seostatakse teda ikka veel 2000. aasta noortefilmiga "Bring It On". "Ma mõtlen, et mis ma valesti tegin. Ma olen nii rahulik, ilmselt ei oska ma seda mängu õigesti mängida," lausus ta.

Dunst lisas, et ei ole kunagi ka auhindu pälvinud. "Mind pole kunagi millelegi nomineeritud. Võib-olla paar korda Kuldgloobusele, kui ma olin väga väike ja siis, kui olin "Fargos"," lausus Dunst.

Oma karjääri jooksul on Dunst teeninud kaks nominatsiooni Kuldgloobusele ja 66 auhinnanominatsiooni kokku. Esimese Kuldgloobuse nominatsiooni pälvis ta 1994. aasta filmi "Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles" eest ja teise 2015. aastal osatäitmise eest seriaalis "Fargo". Lisaks on näitleja võitnud 2011. aastal maineka Cannes'i filmifestivali parima naisnäitleja preemia filmi "Melanhoolia" eest.

Praegu saab Dunsti näha teleseriaalis "On Becoming a God in Central Florida".