Maarja Merivoo-Parro: "R2TV" eesmärk pole olla autorisaade, vaid kaasata hästi laia seltskonda

Maarja Merivoo-Parro kinnitas, et saate "R2TV" esimene hooaeg kulges õppimise tähe all. "Üldiselt inimesed on ikka rõõmsad, et me oleme võtnud vaevaks kogu selle hea ja huvitava energia, mis meil Raadio 2-s on, kuidagi telega siduda," sõnas ta ja lisas, et esialgse pakkumise tegi neile tegelikult ETV2. "Nemad küsisid, kas me tahaksime saada endale juurde eetripeegeldust ja muidugi me tahtsime, sest tänapäeval on ristmeedia väga oluline."

"Me jätkame sellele rajal, et võimalikult paljusid Raadio 2 tegijaid kaasata ka saate tegemise juurde," tõdes Merivoo-Parro ja mainis, et igaühel on omad kiiksud ja sissevaated, mida ta tahaks veel rohkem tele-eetrisse tuua. "Praeguse ring ei ole veel väga suur, aga ma üritan seda kasvatada."

"R2TV" uue hooaja avasaade keskendub Eesti suvefestivalidele. "Seekord on saates ainult festivalid, aga mõne lõigu raames keskendume üldisele festivalikultuurile, mõnes teises on ehk artistid fookuses, mõnes kolmandas hoopiski üritame festivalikülastajate hingeelu vaadata," nentis ta ja rõhutas, et "R2TV" eesmärk pole olla autorisaade, vaid kaasata hästi laia seltskonda.

Sel hooajal võtab Maarja Merivoo-Parro üle ka "Uudishimu tippkeskuse" saatejuhi rolli. "Terve suvi on möödunud mõnusa telelaagri tähe all, ma olen nii palju õppinud ja mitte ainult teletegemist, vaid ka seda, kuidas traktorit juhtida ja mil moel kasiinomasinad töötavad."