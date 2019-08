Oscari-võitja Matthew McConaughey hakkab filmiõppejõuks

McConaughey hakkab tudengeid õpetama, kuidas jõuda stsenaariumist kinolinale, vahendas Huffington Post.

Varem on ta osalenud loengutes külalisõppejõuna koos filmimehe ja professori Scott Rice'iga.

McConaughey sai Texase ülikoolis kõrghariduse filmiosakonnas 1993. aastal ning tunnistas, et tudengina igatses ta sellesisulist loengut. "Töötades tudengitega loenguruumis annab mulle võimaluse nad ette valmistada. Filmide tegemine ja sõnade muutmine linateoseks on teadus ja kunst, pole oluline, mis ajal või generatsioonis," selgitas McConaughey, et filmikunst on ajatu. "See saab olema meie klassiruumi fookus," lausus ta.

Paljud sotsiaalmeediakasutajad on väljendanud oma rõõmu, et Kuldgloobuse ja Oscari pälvinud näitleja õppejõuametit proovib.

