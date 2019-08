Must Hunt avaldab uue albumi "Oota mind ära"

Laulja Freddy Tomingas kirjeldas, et suure töö ja pühendumise tulemusena on valminud helikandja, mille üle kogu bänd võib sirge seljaga uhkust tunda. "Me ei valinud ainult üht valemit, vaid lubasime omale stiililiselt kõvasti piire kombata, et oleks huvitavam nii endal kui ka kuulajal."

Marko Atso lisab, et albumi loomise protsess algas juba veebruarikuus ja vältas augustini, tänu millele oli võimalik pühenduda igale loole eraldi. "Meil oli aega korralikult keskenduda nii muusikalisele kui ka kõlalisele poolele. Täname bändiga veel Keijo Koppelit, kes need sajad tunnid meiega vastu pidas ja Vahur Valgmaad, kes tegi plaadile sellise lõppviimistluse, mis on heliliselt suur samm edasi võrreldes varasemate albumitega, kus kunagi trumme olen mänginud," lausus ta.

Lisaks nimiloole kõlavad 12 lauluga albumil kõik ansambli uue koosseisu singlid nagu "Suudluskindlad huuled", "Tuletooja" ning senikuulmata palad.

Plaadi esitluskontsert toimub Muinastulede ööl laupäeval, 31. augustil Vergi sadamas.