Peeter Võsa "Võsareporteri" värvikatest lugudest: tol ajal veel võis, praegu enam ei saaks

"Võsareporter" kasvas suuresti välja "Politseikroonikast". "Need mõlemad saated tegelikult olid oma ajastu lapsed. Kui politseisaatest rääkida, ei kujutaks keegi täna ette, et verd, soolikaid ja kuulihaavu näidatakse pool kaheksa õhtul enne õhtusöögiaega. See aeg sai otsa ja see saade sai otsa ja siis tuli "Võsareporter" otsa," meenutas Võsa ETV saates "Ringvaade".

"Võsareporter" oli Kanal 2 eetris aastatel 2006–2012 ning paiskas Eesti teleajalukku mitmeid tegelasi ja lugusid, mis siiani inimestel meeles on. Võsa tunnistas, et eredamad lood on tal endalgi meelde jäänud. "Kõiki lugusid oli väga põnev teha. Ma arvan, et ERR-is ei oleks ma niimoodi rallida küll saanud," arutles Võsa.

Endine saatejuht lisas, et "Võsareporteris" tuli kindlasti ka ette provotseerimist, kuid lood rullusid suuresti iseenesest lahti. "Too aeg oli selline, et siis veel võis, praegusel ajal ei enam. Juba siis, kui "Võsareporter" lõpetas, need ajad tegelikult muutusid," ütles Võsa, et praegu poleks enam nii lihtne taolist ühiskonnakriitilist saadet eetrisse tuua.

Kuigi kriminaaluurimisi "Võsareporter" kaasa ei toonud, siis peksa sai saatejuht keset võtet küll. "Kirikuõpetaja naise käest sain peksa. Ei teinud mingit pattu, võtsin Lõuna-Eestis terve koguduse nende arvates pantvangi. Lolli järjekindlusega seda "Võsareporterit" tehti, ime siis, et kirikus peksa ei saa," naeris Võsa, kes piiras kirikut võttemeeskonnaga mitmeid tunde.