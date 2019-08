Presidendi töönädal Kagu-Eestis: kohalikel on lokid peas ja seljas parimad riided

Mõttuse sõnul on kohalikud elevil ja võtavad presidendi vastu soojalt. "Kui me räägime Leevi poest, kus ta käis rääkimas maapoodide teemal, seal oli sadakond inimest tulnud teda tervitama. Seda on kena vaadata, inimesed on oma juuksed ära kamminud, sinna lokke keeranud, nad on oma suud punaseks värvinud, pannud paremad riided selga, valged särgid, suurest erutusest on isegi käed natuke märjad," kirjeldas Mõttus ETV saates "Ringvaade".

Mõttuse sõnul on rõõmustav vaadata, et presidendil on inimeste jaoks aega, kuigi tema töögraafik on 12-tunnine. "Ta võtab aega ja seda on meeldiv kõrvalt jälgida, sest see on võib-olla kõige olulisem. Ta on ju tulnud siia, et süveneda, et saada aru, mis rõõmud ja mured on siinsetel inimestel," selgitas Mõttus.

Mõttus tõi näite, et Räpina lasteaias Vikerkaar kuulas president ära kõigi laste küsimused. "Tal oli aega, et võtta vastu laste pildid," lisas ta. Haameri talu lihapoest ostis president kaasa sardelli.

President läheb Kagu-Eestisse veel kahel nädalal. Ta on käinud juba Setomaal, külastanud Saatses kodukohvikut, vaadanud piiripunkti ja kirikut, mille juures kirjutas president oma ametiautole #tolmuvabaks, viidates sellele, et Saatse tee on juba üle 20 aasta olnud halvas seisundis. "Mida saab üldse president teha, ta saab võimendada sõnumit, öelda välja olulisi statemente, teha neist tugevad kõnepunktid," põhjendas Mõttus, mida president oma sõnumiga öelda tahtis.

Eile kohtus Kaljulaid Kanepi inimestega.