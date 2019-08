Robert Lõvi debüütplaat ilmus koostöös Hollywoodi produtsendiga

Robert Lõvi andis äsja plaadifirma Royal Records-i alt välja oma debüütalbumi, mis valmis koostöös Robert Stanley Montesega, kes vastutas kogu albumi mixi eest. Produtsent Robert Stanley Montes on varasemalt koostööd teinud tuntud Hollywoodi staaridega nagu Justin Timberlake, Katy Perry, Stevie Wonder jpt.

Plaat kannab nime "Ainult udu" ning koondab endas kogu Lõvi viimaste aastate loomingulise varamu. 11 lugu sisaldav plaat on Lõvi enda sõnul sama mitmekülgne nagu ta isegi. "Eemärk oli luua plaat, mis oleks minulik, mitmekülgne ning kus oleks esindatud nii räppmuusika pehmem kui ka veidi karmim pool. Eriti oluliseks pidasin leida plaadile kaasa tegema artistid, kelle loomingut ma ise naudin," selgitas ta.

Kauamängival teevad lisaks Lõvile kaasa veel Beebilõust, Bad Art, Kozinak, Ingmar Gailit ja Jana Liisa Johannson.

"Ainult udu" on Robert Lõvi esimene stuudioalbum ning selle valmimine osutus artisti sõnul oodatust keerulisemaks, kuid tagantjärele mõeldes ka mõneti humoorikaks. "Tahtsin kaasa rääkida igas võimalikus protsessis, olla biitide valmimise, lugude miximise ja iga detaili planeerimise juures. Au on olnud töötada koos erinevate professionaalidega ning näha, kui palju tööd üks album nõuab. Tagantjärele on see küll naljakas, kuid tegelikult elasime üle ka mõned korralikud ehmatused. Lausa kahel korral põlesid läbi produtsentide kõvakettad, mis endas kogu albumi materjali kandsid. Õnneks on tänaseks album kenasti valmis ning tagasiside on olnud väga hea," lausus Lõvi.