Galerii: Kumusse pääseb nüüd isesõitva bussiga

Bussi marsruut kulgeb mööda Weizenbergi tänavat Kumuni, sealt Mäekalda, Koidula ja Poska tänavat mööda tagasi Weizenbergi tänavale. Bussipeatused paiknevad Katharinenthali kohviku ees, Kadrioru kunstimuuseumi kõrval, Kumu juures Weizenbergi ja Mäekalda tänava nurgal ning lastemuuseum Miiamilla juures.

Prantsuse firma Navya toodetud buss, mis jõudis Eestisse Taani ettevõtte Holo abiga, veab liinil reisijaid teisipäevast pühapäevani ajavahemikus kell 10–13 ja kell 14–16.

Neljapäeviti, mil Kumu on avatud kuni kella 20-ni, samuti laupäeviti ja pühapäeviti, lisandub õhtune vahetus, mille lõplik graafik pannakse paika vastavalt nõudlusele.

"Isesõitva bussi toomine just Weizenbergi tänavale on Kumule väga sümpaatne idee," nentis Kumu direktor Kadi Polli. "Kõik me teame, et ühiskondliku transpordiga tulles on Kumuni omajagu maad ja eriti turistidele ei ole muuseum mitte alati lihtsasti leitav. Iseliikuvast bussist saab pargis kahtlemata pilkupüüdev tehnoloogiline atraktsioon, aga ühtlasi ka tarvilik abivahend Kumu kunstimuuseumi näitusteni jõudmisel."